Scuola: assessore Lazio, a Rieti progetto innovativo di formazione (2)

- "La tecnologia sta trasformando il mondo del lavoro, un impatto che sarà ancora più significativo nel prossimo futuro. È dunque fondamentale che i giovani acquisiscano quelle competenze utili per lavorare con la tecnologia e per non rimanere esclusi non solo dal mondo lavorativo, ma anche da quelli civile e sociale. Per questo ringraziamo e condividiamo il percorso P-tech che Ibm ha avviato anche nella nostra regione e anche su nostra richiesta e che contribuisce all'offerta di percorsi formativi di qualità attraverso i quali gli studenti possono prepararsi meglio all'era tecnologica che stiamo vivendo, con un elevato grado di occupabilità. In definitiva questo progetto è coerente con il patto per le nuove competenze sottoscritto qualche mese fa con le parti sociali. Non ultimo, un ringraziamento va ai Presidi dei 4 istituti per la preziosa e fattiva collaborazione". (Com)