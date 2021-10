Italia-America Latina: Di Maio, eredità Falcone e Borsellino patrimonio da condividere sul piano globale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nel quadro della sua Presidenza G20, ha detto il ministro, "l’Italia ha lavorato per rafforzare la consapevolezza globale sulle minacce correlate al crimine transnazionale e sulle possibili misure da adottare per prevenirlo e contrastarlo in modo uniforme (...) Grazie a questo veicolo di disseminazione tecnica e di valori, i modelli italiani, così come le idee e le intuizioni di Falcone, circolano e si trasformano in standard globali, mentre vengono tracciate nuove vie di comunicazione istituzionale". Una parte molto significativa dell'impegno dell'Italia, ha detto ancora Di Maio, "è rivolta all’America Latina. Il coordinamento che la Farnesina ha assicurato con le istituzioni competenti, qui rappresentate ai massimi livelli, ha permesso di delineare negli ultimi anni un percorso politico e tecnico, con numerose iniziative, eseguite dall’Istituto Italo Latino Americano, anche grazie a finanziamenti europei". In questo senso Di Mao ha annunciato che il programma “Falcone Borsellino” proseguirà. "Lo miglioreremo e adegueremo alle esigenze emerse nella fase iniziale, affinché sia uno strumento sempre più efficace per rafforzare la cooperazione tra Italia e Paesi dell’America Latina e Caraibi nel settore della giustizia e della sicurezza, per il consolidamento dello stato di diritto e l’affermazione della cultura della legalità". (Res)