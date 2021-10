San Siro: Sala, l'incontro di oggi con le società è un passo avanti, ci rivedremo in settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La volontà di andare avanti c'è. Ovviamente c'è bisogno di rendere compatibili gli interessi di tutti, della collettività e stiamo cercando una soluzione che possa essere appunto compatibile ma considero l'incontro di oggi un passo avanti. Ci rivedremo penso già in settimana" lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala commentando l'incontro avuto oggi con i rappresentanti delle società Inter e Milan sulla costruzione di un nuovo stadio a Milano. Incontrando i giornalisti, a margine dell'evento Wembrace, evento benefico organizzato da Bebe Vio e art4sport, il primo cittadino ha aggiunto che c'è fiducia nei confronti dei due club: "Confermo che noi abbiamo l'interesse ad andare avanti, capisco le ragioni delle squadre perché a livello internazionale ci vuole un impianto moderno e me l'hanno spiegato ampiamente anche in questi anni. Io a mia volta devo far capire loro le nostre ragioni". "Voglio dire che il progetto che dal punto di vista della sostenibilità, quindi dei volumi in gioco, sia accettabile però credo che se da entrambi i lati facciamo un passo verso l'altro si possa essere positivi" ha concluso Sala. (Rem)