Cile: Covid, nuove restrizioni a Santiago dopo aumento contagi

- Il governo del Cile ha annunciato il ritorno alla Fase 3 del piano di contenimento della pandemia Covid-19 per la regione metropolitana e la capitale Santiago. Lo ha annunciato oggi il ministro della Salute, Enrique Paris, giustificando la decisione con l'aumento dei contagi che si registra nell'area più densamente popolata del Paese nelle ultime settimane. Secondo dati ufficiali nelle ultime 24 ore si sono registrati in quest'area 929 dei 1.677 casi rilevati a livello nazionale. "Ci preoccupa la situazione nella regione metropolitana che in alcune giornate ha superato il 3 per cento di positività nei test Pcr, per questo annunciamo il ritorno a Fase 3", ha affermato Paris. Concretamente, nello schema di apertura e chiusura a cinque fasi denominato "Passo a Passo", il passaggio dalla Fase 4 alle Fase 3 prevede tra le altre cose la riduzione da 25 a 10 del numero di partecipanti consentiti nelle riunioni private e l'assistenza solo volontaria per gli alunni degli asili e delle elementari. La maggior parte delle attività è consentita in Cile solo con il certificato di vaccinazione. (segue) (Abu)