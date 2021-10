© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Fratelli d’Italia la manovra finanziaria presentata dal governo Draghi "è profondamente ingiusta. Dà più risorse a chi, non lavorando, incassa il Reddito di cittadinanza mentre chi ha lavorato una vita non potrà andare in pensione". Lo ha dichiarat al Tg2 il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti. (Rin)