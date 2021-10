Paraguay-Italia: ministro Esteri Acevedo incontra imprenditori italiani, focus su investimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acevedo sarà giovedì 28 ottobre a Bruxelles, dove terrà un incontro con l'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. Lo stesso giovedì il ministro si recherà a Madrid, dove terrà un incontro di lavoro con l'ambasciatore e i consoli generali del Paraguay nel Regno di Spagna. Per venerdì 29 ottobre è previsto un incontro di lavoro con il ministro degli Affari Esteri, dell'Unione Europea e della Cooperazione della Spagna, José Manuel Albarez, con il quale condividerà successivamente un pranzo di lavoro. L'ultima attività prevista per la giornata sarà l'incontro con gli ambasciatori e capi missione del Paraguay accreditati in Europa. (Res)