Animali: Federcaccia, problema non sono i controlli, ma come avvengono

- "I cacciatori protestano contro i controlli". "A Brescia le doppiette sfilano per essere libere". Questi e altri titoli sono stati dedicati alla manifestazione organizzata venerdì scorso a Brescia, trasmettendo l’immagine di un popolo di trasgressori che chiedono l’impunità. Occorre precisare dunque - puntualizza in una nota Federcaccia - e già questo la dice lunga sul clima ormai creatosi attorno alla caccia, che le Associazioni venatorie presenti, fra le quali Federcaccia Lombardia e in particolare il provinciale di Brescia con il suo presidente Marco Bruni, e i partecipanti non sono affatto contro i controlli per evitare l’uso di richiami elettronici e abbattimento di specie protette o contro l’impiego e il commercio di richiami vivi di provenienza illecita. La lotta al bracconaggio e agli illeciti venatori non è infatti una esclusiva delle sigle anticaccia e vede ogni giorno in campo anche il mondo venatorio con le proprie guardi, con analogo impegno, ma solo minore spettacolarizzazione. La manifestazione di Brescia - prosegue Federcaccia - riguardava non la sostanza, ma solo e soltanto le modalità dei controlli relativi ai richiami vivi, perché legate alla circostanza che gli anellini obbligatoriamente apposti ai richiami e oggi riconosciuti dalla regione Lombardia sono risultati già così come usciti di fabbrica per oltre l’80 per cento fuori dalle tolleranze dichiarate dal produttore e devono essere sostituiti. Una circostanza emersa anche da uno studio di Federcaccia Brescia, che ha affidato a una società specializzata in misurazioni di precisione certificate la verifica di anellini nuovi. A questo si aggiunge che essendo realizzati in alluminio molto sottile sono soggetti a deterioramento e deformazione nel tempo, per cui dovrebbero essere realizzati con materiale indeformabile, proprio per evitare pratiche illecite e garantire la tranquillità ai cacciatori. (segue) (Com)