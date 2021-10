Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala, interviene alla conferenza stampa Bookcity.Piccolo Teatro Grassi di via Rovello 2 (Ore 11:30).Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, interviene alla firma del protocollo d’intesa per la rigenerazione del quartiere San Siro – Prefettura di Milano, corso Monforte, 31 (ore 16:30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, interviene all'inaugurazione di Amart, Mostra degli antiquari milanesiMuseo della permanente, Via Filippo Turati, 34 (ore 18)REGIONESi riunisce il consiglio regionalePalazzo Pirelli, via Filzi, 22 ( ore 10)Conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “I giovani incontrano le istituzioni”. Intervengono il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, gli altri componenti dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale, Javier Zanetti, i vertici di ANCI Lombardia e dell’Ufficio Scolastico Regionale.Belvedere di Palazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 13)L'assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni, visita “Fashion Graduate Italia 2021”, evento organizzato dalle accademie, dagli istituti e dalle scuole di moda italiane di piattaforma sistema formativo moda.Spazio Base, via Bergognone, 34 (ore 17:15)VARIESeconda giornata della quarta edizione del #ForumautomotiveHotel Melià, via Masaccio, 19 (ore 9)UniMi Innova: le azioni dedicate ai giovani. Intervengono, tra gli altri, Elio Franzini, Rettore, Università degli Studi; Fabrizio Sala, assessore istruzione, università, ricerca, innovazione, Regione Lombardia; Monica Poggio, Bayer Italia S.p.A. - vicepresidente assolombarda con delega a università, ricerca e capitale umanoAula Magna, via Festa del Perdono, 7 (ore 10:30)Anteprima stampa della mostra “Corpus Domini. Dal corpo glorioso alle rovine dell'anima”, a cura di Francesca Alfano Miglietti.Palazzo reale, Piazza Duomo, 12 (ore 11:30)Conferenza stampa di presentazione della nuova produzione dell’opera “La Calisto”di Francesco Cavalli. Intervengono: Dominique Meyer, Sovrintendente e Direttore artistico; Christophe Rousset, direttore d’orchestra; David McVicar, regista e i cantanti protagonistiRidotto dei Palchi del Teatro alla Scala (ore 12)Conference call per analisti e investitori durante la quale il management di Campari Group presenta i risultati dei primi nove mesi al 30 settembre. Diretta streaming (ore 13)Presentazione del volume con gli scritti di Carlo Tognoli "Senza promettere la luna – Scritti di un socialista milanese". Intervengono: la presidente della Fondazione Craxi, Margherita Boniver, Daniela Mainini, vUgo Finettim Walter Marossi, Gabriele Albertini, Flavio Caroli, Stefania Craxi, Ferruccio De Bortoli, Ernesto Pellegrini e Maria Luisa Trussardi.Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 17:30)Nell'ambito de “Il secolo che cresce. Eredità e prospettive di una stagione che continua” organizzato da Fondazione Fiera Milano, incontro sul tema della solidarietà. Intervengono: Giuseppe Guzzetti, già Presidente di Fondazione Cariplo e Acri e Raffaele Mauro, Managing Director Endeavor Italia, con la moderazione di Dario Di Vico.Fondazione Feltrinelli, Viale Pasubio 5 (ore 18:30), e in diretta streaming sul sito e sulla agina Facebook della Fondazione Feltrinelli.MONZAFondazione Mission Bambini e Mediobanca danno il via alla piantumazione di 500 alberi per la riqualificazione dell'ex area industriale di via Baradello a Monza. iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Monza e l'associazione Selva Urbana. Intervengono: Goffredo Modena, presidente Fondazione Mission Bambini; Giovanna Giusti del Giardino, head of group sustainability Mediobanca; Chiara Pice, relazioni sociali e comunicazione Selva Urbana; Gabriele Cristini, responsabile del servizio gestione del verde e habitat del Comune di Monza; Martina Sassoli, assessore allo sviluppo del territorio, urbanistica, edilizia privata, ambiente, rapporti con associazioni di categoria, pari opportunitàvia Baradello (ore 11:30) (Rem)