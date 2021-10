Brexit: Frost, proposte Ue su protocollo Irlanda del Nord non si spingono abbastanza avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove proposte dell'Unione Europea riguardo al protocollo dell'Irlanda del Nord "non si spingono abbastanza avanti". E’ la valutazione del ministro britannico per la Brexit, David Frost, riferita dall’emittente "Sky News". Parlando ai deputati britannici, Frost ha detto che le proposte di Bruxelles per cambiare il protocollo "riconoscono che per la prima volta l'Ue potrebbe essere disposta a cambiare le proprie leggi per affrontare la situazione speciale dell'Irlanda del Nord". Il ministro ha aggiunto che non sono però proposte sufficienti. "Non sono sicuro che possano realizzare il tipo di liberalizzazione del commercio tra la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord che vogliamo vedere, ma quello che stiamo verificando è se ci siano le basi per andare oltre quello che hanno messo sul tavolo" ha detto Frost. Giorni fa il ministro aveva commentato i dialoghi in merito all'accordo post-Brexit ritenendoli "costruttivi". (Rel)