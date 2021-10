Difesa: Francia, sottomarino Perle torna a Tolone dopo riparazioni a Cherbourg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottomarino nucleare d'attacco Perle della Marina francese ha lasciato i cantieri navali di Cherbourg, dove è stato riparato e in parte ricostruito dopo un incendio divampato a bordo lo scorso anno, per raggiungere Tolone. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv". Un parte del Perle è stata ricostruita con le componenti del Saphir, sottomarino della stessa classe in corso di smantellamento. Gli assemblaggi sono avvenuti "come un Lego", ha fatto sapere il ministero della Difesa di Parigi. Tuttavia, per concludere l'operazione è stato necessario connettere 130 cavi elettrici e 70 tubi idraulici. Il Perle dopo questa operazione è aumentato di lunghezza, passando da 73,6 a 75,1 metri. "Lo Stato ha finanziato queste riparazioni con 60 milioni di euro. Il resto è stato a carico di Naval Group come lo prevedeva il contratto di garanzia", ha fatto sapere il ministero. (Frp)