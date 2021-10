Italia-America Latina: Severino, abbiamo legislazione antimafia standard ma non abbassare la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia vanta una legislazione di riferimento nel contrasto alle mafie, ma è importante non "abbassare la guardia". Lo ha detto Paola Severino, presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione nel corso della presentazione del "Programma Falcone-Borsellino", evento speciale della X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi. "La legislazione italiana in tema di contrasto alle mafie è un vero e proprio gold standard internazionale", ha detto Severino invitando a "non abbassare la guardia", citando come caso emblematico quello della "distribuzione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Che dovranno essere presidiati da misure di prevenzione, dal momento che il tanto denaro suscita gli appetiti della criminalità".(Res)