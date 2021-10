Covid: Ema, terza dose Moderna può essere considerata per diciottenni e oltre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha concluso che può essere considerata una dose di richiamo del vaccino anti Covid-19 Spikevax, sviluppato da Moderna, nelle persone di 18 anni e oltre. Lo si apprende da Ema, che ha spiegato che questo segue i dati che dimostrano che una terza dose di Spikevax somministrata da sei a otto mesi dopo la seconda dose ha portato a un aumento dei livelli di anticorpi in adulti i cui livelli stavano calando. La dose di richiamo consiste in metà della dose usata per il programma di vaccinazione primaria. I dati attuali indicano che il modello di effetti collaterali dopo il richiamo è simile a quello che si verifica dopo la seconda dose. "Viene attentamente monitorato" il rischio di condizioni cardiache infiammatorie o di altri effetti collaterali molto rari dopo un richiamo. Come per tutti i medicinali, l'Ema ha specificato che continuerà a esaminare tutti i dati sulla sicurezza e l'efficacia di Spikevax. A livello nazionale, gli organismi di salute pubblica possono emettere raccomandazioni ufficiali sull'uso delle dosi di richiamo, tenendo conto della situazione epidemiologica locale, nonché dei dati emergenti sull'efficacia e dei dati limitati sulla sicurezza della dose di richiamo. All'inizio di questo mese il Chmp ha concluso che una dose di richiamo di Comirnaty, il vaccino sviluppato da BioNTech/Pfizer, può essere considerata almeno sei mesi dopo la seconda dose per le persone di 18 anni e più. Inoltre ha raccomandato che una dose extra di Comirnaty e Spikevax può essere data alle persone con un sistema immunitario gravemente indebolito, almeno 28 giorni dopo la loro seconda dose. (Beb)