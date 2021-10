Lavoro: Fratoianni, Bonomi dovrebbe smetterla di insultare il Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non passa giorno che il presidente della Confindustria insulti il Parlamento". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "Una volta accusa i partiti di assalto alla diligenza, - prosegue - il giorno dopo di piantare bandierine. L'unico assalto che piace evidentemente a Bonomi è quello di quelle imprese che hanno preso miliardi pubblici senza alcuno vincolo. Non sarebbe poi male - conclude Fratoianni - che il presidente di Confindustria, di fronte alla continua strage sui posti di lavoro, intervenisse con più efficacia sui suoi iscritti affinché tutte le imprese rispettino le precauzioni e le norme contro gli incidenti sul lavoro". (Com)