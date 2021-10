Turchia: caso Kavala, Erdogan ritratta su espulsione ambasciatori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il principale oppositore di Erdogan, il leader del Partito repubblicano popolare (Chp), Kemal Kilicdaroglu, la mossa del presidente è stata “un diversivo” volto anzitutto a trovare all’esterno le cause della crisi economica turca. "La ragione di queste mosse non è proteggere gli interessi nazionali ma creare ragioni artificiali per la rovina dell'economia", ha affermato Kilicdaroglu su Twitter. Come indicato da Kilicdaroglu, molte delle decisioni di politica estera prese dal presidente turco in questi anni sono state anzitutto un tentativo di alimentare il nazionalismo turco con l’obiettivo di accusare presunti nemici esterni, tra tutti gli Stati Uniti, per la situazione economica. (segue) (Res)