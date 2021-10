Turchia: caso Kavala, Erdogan ritratta su espulsione ambasciatori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infatti, anche se la Turchia è stata una delle poche grandi economie a crescere nel 2021, espandendosi di quasi il 20 per cento nel secondo trimestre, sul Paese pesano l’elevata inflazione e il crollo della valuta nazionale. L'inflazione è attualmente intorno al 20 per cento, mentre la lira turca ha toccato un nuovo minimo sul dollaro dopo le dichiarazioni del 23 ottobre avvicinandosi questa mattina a quota 10 lire per un dollaro, per poi stabilizzarsi intorno a 9,63. Da gennaio la lira turca ha perso quasi il 22 per cento del suo valore. Ad aggravare ulteriormente la situazione economica della Turchia una politica monetaria completamente illogica, con una Banca centrale di fatto dipendente dalle richieste di Erdogan. (segue) (Res)