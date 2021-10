Italia-America Latina: Di Maio a colloquio con vicepresidente Colombia Marta Lucia Ramirez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha incontrato oggi la vicepresidente e ministra degli Esteri della Colombia, Marta Lucia Ramirez. L'occasione, ha scritto Ramirez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, è servito per dialogare sull'applicazione dell'Accordo di Pace, la crisi democratica in Venezuela e le opportunità di investimento nelle energie rinnovabili. La vice presidente della Colombia è a Roma per partecipare alla X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi. (Res)