Covid: Bernini (FI), linea governo più lungimirante d’Europa

- Il Covid "non allenta la morsa sull’Europa: i contagi sono di nuovo in crescita esponenziale anche in Germania, e Austria, Bulgaria e Russia hanno introdotto il green pass, mentre la Gran Bretagna sta valutando di farlo nelle prossime settimane. La lezione è molto chiara: il vaccino è un’arma formidabile, ma senza green pass e dispositivi di sicurezza al chiuso si favorisce la circolazione del virus mettendo a repentaglio salute e ripresa economica". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. "I 46 milioni di italiani che hanno ricevuto almeno la prima dose sono la risposta migliore allo sfascismo no-vax. La linea del nostro governo si sta rivelando come la più accorta e lungimirante: avanti dunque verso l’immunità di gregge, accelerando anche con la terza dose di vaccino", conclude.(Com)