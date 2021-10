Ue: economisti Mes, aumentare limite debito/Pil Patto stabilità da 60 a 100 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Patto di stabilità e crescita dell'Ue dovrebbe essere modificato aumentando il limite del rapporto tra debito e Pil degli Stati membri dal 60 al 100 per cento, mentre la relazione tra deficit e prodotto interno lordo dovrebbe rimanere al massimo del 3 per cento. È quanto affermano gli economisti del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) in un documento, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In linea di principio, agli Stati membri dovrebbe essere consentito aumentare la spesa pubblica in base alla crescita tendenziale. I Paesi dell'Ue con un rapporto tra debito e Pil superiore al 100 per cento dovrebbero ridurre il disavanzo nel lungo periodo, secondo un percorso stabilito dalla Commissione europea. Gli economisti del Mas giustificano le loro proposte sostenendo che i parametri europei in materia di bilancio non corrispondono più alla realtà dell'economia dell'Ue. L'attuale livello di indebitamento degli Stati membri “non può più essere spinto in media al di sotto del 60 per cento”. Allo stesso tempo, la sostenibilità del disavanzo dei Paesi dell'Eurozona “non è messa a repentaglio alla luce degli attuali bassi tassi di interesse” praticati dalla Banca centrale europea (Bce). (segue) (Geb)