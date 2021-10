Ue: economisti Mes, aumentare limite debito/Pil Patto stabilità da 60 a 100 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli economisti del Mes, non sarebbe necessario modificare i trattati dell'Ue per riformare il Patto di stabilità e crescita, poiché i criteri di Maastricht sono parte di un protocollo addizionale. Tali atti, secondo il diritto dell'Ue, sono componenti giuridicamente vincolanti dei trattati europei. Tuttavia, per la modifica dei protocolli, è necessaria “soltanto” l'unanimità degli Stati membri, “senza l'approvazione da parte dei loro Parlamenti”. (Geb)