Lombardia: termina oggi 'Youth is Future", evento riguardante il futuro dei giovani

- Si è svolto questa sera a Palazzo Pirelli 'Youth is Future', l'evento conclusivo del tour 'Generazione Lombardia', al termine dei tavoli tematici. Presenti anche il ministro per le politiche giovanili, Fabiana Dadone, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, l'assessore allo sviluppo di città metropolitana, giovani e comunicazione, Stefano Bolognini, e il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi. "Dal confronto con i giovani nelle cinque tappe che hanno preceduto questo evento – ha spiegato il presidente Fontana – è emersa la necessità di coordinare tutte le iniziative a favore dei giovani presenti a livello regionale su tutto il territorio". "Guardando più attentamente alle parole chiave emerse durante il tour 'Generazione Lombardia' colgo alcuni elementi di interesse: l'autonomia lavorativa ed economica; protagonismo e impegno sociale, crescita umana e pari opportunità", ha proseguito il presidente. Un punto sul quale si è soffermato Fontana è stato quello della disoccupazione giovanile che nel gennaio 2021, secondo dati Osce, ha raggiunto il 33,8 per cento. Una problematica seria per la quale serve uno sforzo istituzionale su più livelli, ha detto il presidente, da nazionale a regionale. "Come Regione Lombardia, in attesa della formalizzazione dell'Accordi di Partenariato, abbiamo già avanzato un'ipotesi di distribuzione delle risorse Fse+ per incrementare i corsi professionalizzanti Its e Ifts e per il rafforzamento delle iniziative di coesione sociale nelle aree più a rischio dispersione scolastica". Per far fronte al problema disoccupazione, nell'ambito dello stanziamento fondi previsto dal Pnrr, è stata inserita una norma specifica che prevede che il 30 per cento delle assunzioni nelle aziende che si occuperanno della messa a terra di progetti, riguarderanno i giovani. I gruppi di Lavoro di 'Youth is Future', costituiti da giovani under 34, hanno portato alla creazione di un vero e proprio 'Manifesto' che confluirà nella legge regionale che andrà in Giunta nelle prossime settimane, partendo dai principi di responsabilità, inclusione e impatto sociale. (segue) (Rem)