Lombardia: termina oggi 'Youth is Future", evento riguardante il futuro dei giovani (2)

- "Con l'assessore ai giovani di Regione Lombardia ci siamo confrontati più volte sulle politiche giovanili e dati appuntamento oggi, per vagliare insieme i progetti qui emersi dai tanti giovani presenti". Ha detto il ministro il ministro per le politiche giovanili, Fabiana Dadone. "La novità dell'iniziativa messa in campo da Regione Lombardia – ha continuato – sta proprio nel metodo scelto, ossia il confronto e la raccolta di proposte. Coinvolgere le persone nei processi decisionali è fondamentale: fa sentire tutti più partecipi rispetto alle urgenze e ai bisogni che poi confluiscono nei testi di legge". Sul tema è intervenuto anche l'assessore Stefano Bolognini: "Regione Lombardia è al lavoro per realizzare una legge che guardi nel modo giusto e in maniera concreta ai giovani, ascoltandoli e recependo le loro indicazioni Infatti, l'Unione Europea ha voluto dedicare proprio alle Next Generation EU il più importante programma di investimenti mai stanziato e lo stesso Pnrr nazionale è elaborato con una prospettiva di lungo termine, che guarda ai giovani come principali interpreti". In Lombardia sta per prendere forma la prima legge quadro a sostegno dei giovani, un processo che è stato realizzato "insieme ai protagonisti", ha affermato il ministro Dadone, perché è necessario "capirne i bisogni senza filtri e far sì che continuino ad accompagnare la politica regionale a scegliere insieme". Da parte dei ragazzi che hanno animato i tavoli è emersa grande consapevolezza rispetto ai temi attorno ai quali ruoterà la legge. Nel futuro prossimo replicheremo momenti come questo e troveremo altri luoghi e occasioni di confronto per dare ancora risposte partecipate", ha concluso il ministro (Rem)