Sudan: almeno due morti e 80 feriti nelle proteste di oggi contro il colpo di Stato

- Almeno due persone sono state uccise e altre 80 sono rimaste ferite oggi in Sudan durante le manifestazioni di protesta contro il golpe con cui i militari hanno preso il potere a Khartum, per la terza volta in poco più di un anno. Il bilancio, ancora in aggiornamento, è stato certificato su Facebook dal Comitato medico centrale sudanese, un organismo vicino alle opposizioni che già in occasione delle proteste del 2019 - che portarono alla deposizione del presidente Omar al Bashir - forniva quotidianamente un bilancio delle vittime. In una nota, i medici del comitato avevano in un primo momento riferito che almeno 12 persone sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta oggi a Khartum contro i manifestanti che protestavano contro il golpe, esortando i cittadini sudanesi a resistere ai militari. Un invito, quest'ultimo, già lanciato in precedenza dallo stesso primo ministro Abdalla Hamdok, che alle prime ore di oggi è stato arrestato insieme alla moglie e portato in luogo sconosciuto. Insieme al primo ministro sono stati arrestati anche diversi membri del governo civile: tra questi il ministro dell’Industria, Ibrahim al Sheikh, il ministro dell’Informazione, Hamza Balou, e il consigliere per i Media del primo ministro, Faisal Mohammed Saleh. Arrestati anche il portavoce del Consiglio sovrano, Mohammed al Fiky Suliman, e il governatore della capitale Khartum, Ayman Khalid. Nel pomeriggio il presidente del Consiglio sovrano, il generale Abdel Fattah al Burhan, ha annunciato lo scioglimento del governo di transizione, annuncio che è stato accolto con scontento da diversi leader internazionali ed organismi regionali, inquieti per un'ulteriore destabilizzazione del Paese e dell'area. (segue) (Res)