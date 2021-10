Sudan: almeno due morti e 80 feriti nelle proteste di oggi contro il colpo di Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Informazione ha fatto sapere che Hamdok è stato trasferito in una località sconosciuta dopo essersi rifiutato di rilasciare una dichiarazione a sostegno del colpo di Stato. Inoltre i militari hanno bloccato tutte le strade e ponti che conducono a Khartum, hanno chiuso l'accesso all'aeroporto di Khartum e sospeso i voli. Nel Paese è inoltre stato tagliato l’accesso a Internet e limitato l’accesso alle telecomunicazioni. Il golpe si inserisce in un contesto di forti tensioni che caratterizza il Paese ormai da diverse settimane, quando si è fatta sempre più chiara ed evidente la spaccatura esistente all’interno delle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc) – la piattaforma di governo che riunisce le componenti della società promotrici delle proteste di massa che portarono alla caduta di Bashir, nell’aprile 2019 – tra la fazione filo-governativa e quella filo-militare, quest’ultima sempre più insofferente verso l’esecutivo guidato da Hamdok e irritata dal mancato rispetto delle promesse di due anni fa. Da due anni militari e civili condividono il potere di transizione nel Paese. La condivisione, tuttavia, non ha risolto la crisi politica, che si è anzi aggravata con l’approssimarsi del 17 novembre, data in cui la presidenza del Consiglio sovrano sarebbe dovuta passare a un esponente civile. (Res)