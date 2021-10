Giustizia: Bernini (FI), urgentissima riforma abuso d’ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, "il grido d’allarme dell’Anci e dell’Unione delle camere penali sulla necessità inderogabile di abolire il reato di abuso d’ufficio, o quantomeno di limitare la responsabilità penale ai casi di dolo, va tradotto in legge prima possibile. La motivata paura della firma da parte degli amministratori - continua la parlamentare in una nota - sta diventando infatti una vera e propria emergenza nazionale nel momento in cui la ripartenza del Paese è strettamente legata allo sblocco di opere pubbliche e cantieri". (Com)