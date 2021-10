Iraq-Libano: premier Al Kadhimi riceve omologo Miqati, focus su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Iraq, Mustafa al Kadhimi, e l'omologo del Libano, Najib Miqati, hanno discusso oggi, a Baghdad, di temi di interesse comune tra i due Paesi. Secondo quanto riferito dall'ufficio stampa di Al Kadhimi, le parti hanno discusso dei modi per rafforzare la cooperazione bilaterale e trovare un coordinamento su questioni regionali e internazionali. Il primo ministro iracheno ha sottolineato l'importanza di approfondire le relazioni bilaterali, aggiungendo che l'Iraq non vede l'ora di rafforzare la cooperazione economica, il commercio, il coordinamento nell'ambito della sicurezza e la lotta al terrorismo. Da parte sua, Miqati ha elogiato il sostegno dell'Iraq al popolo libanese, nonché i passi che Baghdad ha intrapreso a livello regionale per promuovere la pace e dare priorità al dialogo. Lo scorso luglio Iraq e Libano hanno firmato un accordo che prevede la vendita di un milione di tonnellate di olio combustibile a prezzi internazionali a Beirut, in cambio di servizi e merci. (Res)