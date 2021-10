Sicurezza: Cartabia, Italia capofila in contrasto internazionale a mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro una mafia internazionale serve una lotta internazionale che può essere guidata dall'Italia, "paese capofila nel contrasto della criminalità transnazionale". Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel corso della presentazione del "Programma Falcone-Borsellino", evento speciale della X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi. L'esempio dei due magistrati, ha detto la ministra, dicono che "allora e ancor più oggi, le mafie sono un fenomeno globale. Occorre coltivare strategie comuni che rendano possibile riconoscere le mafie ovunque si manifestino", ha detto Cartabia secondo cui la metafora della mafia come cancro è quanto mai appropriata. "Le metastasi talvolta si generano in zone lontane da dove il tumore è nato ma possono fare danni devastanti". Il ministero della Giustizia lavora per creare una "rete diffusa di trattati di assistenza giuridica, perché l'Italia non si tirerà mai indietro" nel perseguire ovunque le persone condannate, ha detto Cartabia. "I luoghi chiusi alla cooperazione internazionale rischiano di diventare luogo di rifugio dei latitanti, come nel caso di Alessio Casimirri", l'ex membro delle Brigate Rosse che nel 1983 si è trasferito in Nicaragua e da cui ora non è più estradabile. Nella cooperazione giudiziaria tra Italia e America Latina si trova peraltro parte "della storia della lotta alle mafie. Dal Brasile fu consegnato Tommaso Buscetta, che con le sue rivelazioni ha confermato i tanti elementi che Falcone già aveva messo assieme" dando il via alle note inchieste, ha detto Cartabia. (Res)