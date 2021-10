Brasile: governo annulla incontro con camionisti convocato per evitare sciopero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione sarebbe servita a cercare di aprire il dialogo evitando rotture che potrebbero essere controproducenti per l'economia del paese. Tra le richieste dei camionisti per fermare la protesta ci sono la ri-definizione delle tariffe minime per il trasporto, in linea con l'aumento delle spese a carico degli autotrasportatori, una riduzione del prezzo del diesel e una revisione della politica dei prezzi applicati dalla compagnia energetica statale. La mobilitazione del primo novembre è stata indetta a metà del mese di ottobre da parte della Confederazione nazionale dei lavoratori dei trasporti e della logistica (Cnttl), del Consiglio nazionale per il trasporto di merci su strada (Cntrc) e dell'Associazione brasiliana dei conducenti di veicoli a motore (Abrava). Nell'occasione i camionisti avevano concesso 15 giorni di tempo al governo per convocare un tavolo di trattative e soddisfare le richieste della categoria. (segue) (Brb)