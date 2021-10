Ue: Casellati, senza azione comune impossibile vincere sfide energetica, digitale ed ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza un'azione comune è impossibile vincere la sfida energetica, digitale e della transizione ecologica e l'Italia, che ha dato al processo di costruzione europea un contributo fondamentale, saprà dare il suo contributo alla costruzione dell'Europa di domani. Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, incontrando gli eurodeputati oggi al Parlamento europeo. "Senza l'Europa forse non saremmo riusciti a sconfiggere la pandemia, sicuramente non saremmo riusciti a vincere la sfida della ripresa. Aggiungo che senza un'azione comune è impossibile vincere la sfida energetica e quelle del digitale e della transizione ecologica. Tutte richiedono una mole di investimenti irrealizzabile a livello nazionale. Senza e fuori dall'Europa non è semplicemente possibile, neppure per i Paesi più forti, dare un futuro stabile, prospero e sostenibile alle nuove generazioni", ha detto. "C'è di più; attraverso questo spirito unitario possiamo e dobbiamo rafforzare il peso e l'influenza che l'Europa ha nel mondo", nella salvaguardia dell'ambiente e del clima, così come negli assetti della sicurezza e della stabilità internazionale. "In questa fase siamo impegnati insieme, parlamentari nazionali e parlamentari europei, nella Conferenza sul futuro dell'Europa per costruire e allargare il consenso necessario a rilanciare la costruzione europea", ha aggiunto. "L'Italia ha dato al processo di costruzione europea un contributo fondamentale, simboleggiato da figure straordinarie come quella di Alcide De Gasperi o di Altiero Spinelli, a cui è intitolato questo edificio che ci ospita oggi. Ed è nel ricordo di questi esempi e della nostra storia che, come italiani, sapremo ancora dare il nostro contributo alla costruzione dell'Europa di domani", ha concluso. (Beb)