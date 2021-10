Mps: Ruocco (M5s) a "Nova", ora lavorare a terzo polo bancario, presenza statale è una possibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione su Monte dei Paschi di Siena dovrà "salvaguardare i cittadini italiani, e un ingresso straniero non è un’ipotesi da contemplare: soprattutto adesso che abbiamo le risorse necessarie ad avviare un dialogo con soggetti italiani per la costituzione di un terzo polo bancario". Lo ha detto Carla Ruocco, deputata del Movimento cinque stelle e presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul settore bancario e finanziario, interpellata da "Agenzia Nova" dopo lo stop ai negoziati tra ministero dell’Economia e delle Finanze e Unicredit sulla potenziale acquisizione di un perimetro definito di Mps. "La trattativa si era fatta gravosa e insostenibile: adesso bisognerà discutere con Bruxelles sulla possibilità di un ulteriore termine, sfruttando al meglio i tempi e i margini a nostra disposizione per lavorare alla costruzione di un terzo polo bancario italiano", ha detto, aggiungendo che "su questa linea c’è una forte convergenza che dobbiamo sfruttare". (segue) (Rin)