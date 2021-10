Mps: Ruocco (M5s) a "Nova", ora lavorare a terzo polo bancario, presenza statale è una possibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una prospettiva che secondo la presidente sarebbe preferibile rispetto allo "scenario standalone", e che dovrebbe includere anche "soggetti dagli scenari coerenti con il nostro tessuto industriale formato soprattutto da piccole e medie imprese". Da non escludere poi, ha affermato Ruocco, la possibilità di "una partecipazione minoritaria dello Stato come soggetto equilibratore, che interviene e aggiusta: ad esempio, si potrebbe creare una holding con soci di un certo peso e articolazione territoriale, penso a Carige o alla Banca popolare di Bari dopo la sua recente evoluzione". Altrettanto importante, ha concluso, sarà "giocare una partita che coinvolga anche il Mezzogiorno, che per tutta la parte di progetti, sostenibilità e conversione infrastrutturale associata al Pnrr avrà bisogno di un sostegno bancario adeguato". (Rin)