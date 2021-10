Messico: viceministro Esteri su Usa-Cina, noi non in mezzo ma con entrambi i Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nuovo schema bipolare attorno cui si organizzano parte delle relazioni internazionali, il Messico si pone "dal lato degli Usa e dal lato della Cina". Lo ha detto ad "Agenzia Nova" il viceministro degli Esteri del Messico con delega all'America latina e Caraibi, Maximiliano Reyes, in questi giorni a Roma per partecipare al X foro Italia-America latina. "Noi non stiamo né solo dal lato della Cina né solo da quello degli Usa. Non in una posizione di mezzo, ma con entrambi i Paesi", ha detto Reyes. Gli Usa sono il primo partner commerciale del Messico e condividono la frontera più grande del mondo, grazie a una relazione "di grande armonia e di coordinamento quotidiano", ha detto il viceministro ricordando che il Messico intrattiene con i due poli diversi "schemi" di relazione: "Con la Cina c'è quella nettamente commerciale e di contrasto al traffico di sostanze tossiche, con gli Usa tutta una infinità di temi". (segue) (Res)