Lavoro: rinnovo Rsu Italgas, Filctem Cgil Lazio primo sindacato

- La Filctem Cgil della Italgas Reti Roma (Romanagas) vince le elezioni per il rinnovo della Rsu/Rls, consolidando e migliorando la propria rappresentanza all'interno dell'azienda. "Grande è stata la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori - dichiara il segretario generale della Filctem Cgil regionale Alessandro Borioni -. Oltre il 90 per ceto degli aventi diritto ha votato scegliendo la lista della Cgil. Le preferenze accordate ai candidati della nostra lista, ci assegnano 7 seggi su 14, per la prima volta nella storia sono state elette 2 donne entrambe della Filctem". "Un grande risultato - dice Giovanni Filizzola, coordinatore regionale Filctem - non è mai frutto del caso: c'è stato un capillare lavoro di squadra per presentare una nuova lista, pienamente rappresentativa in termini di genere, età anagrafica e professionalità. Per rappresentare il mondo del lavoro che cambia si devono apportare cambiamenti radicali facendo tesoro dei nostri valori fondanti: giovani, donne, competenza e rappresentanza". "Ora siamo richiamati a un grande lavoro - afferma Daniele Tosto Rsu neo eletto - un lavoro che svolgeremo con tenacia e grande senso di appartenenza, con il nostro impegno quotidiano e in prima linea nella tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che rappresentiamo".(Com)