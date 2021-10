Americhe: viceministro Esteri Messico, serve nuova organizzazione continentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti in America latina sono convinti della necessità di trovare nuove formule di organizzazione continentale alternative all'Organizzazione degli Stati americani (Osa), l'ente che soprattutto con la pandemia ha dimostrato di non essere di aiuto. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" il viceministro degli Esteri del Messico con delega all'America latina e Caraibi, Maximiliano Reyes, in questi giorni a Roma per partecipare al X foro Italia-America latina. L'Osa "si è trasformata in un organismo praticamente elettorale, in qualche occasione politico, raramente diplomatico e quasi mai cooperativo", ha detto Reyes riportando l'idea lanciata dal presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, all'ultimo vertice della Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac), di una nuova unione di tutto il continente. (segue) (Res)