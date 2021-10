Americhe: viceministro Esteri Messico, serve nuova organizzazione continentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve una riflessione profonda che getti le basi per una nuova forma di convivenza", tema che, ha assicurato, è già presente nei momenti di dialogo con il governo degli Usa e che verrà rilanciato al prossimo appuntamento delle Nazioni Unite a novembre. "Ci sono paesi che puntano direttamente alla scomparsa dell'Osa, come per scempio Bolivia, Venezuela e Nicaragua, altri che sperano solo in un cambio di segreteria generale, e una minoranza che vuole nuove regole con le stesse persone", ha detto. Ma "tutti intendono la necessità di un cambio" perché, come ha dimostrato il fatto che nell'emergenza pandemica, l'Osa "non ci aiuta, non ci serve e volte ci complica la vita". Un "processo continentale" che "non potrà e non dovrà essere rapido", e la cui traccia si spera possa essere disegnata già nel primo trimestre del 2022. (Res)