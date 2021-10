Messico: viceministro Esteri, da "caso Granda" nessuna conseguenza in rapporti con Paraguay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mancato arresto di Rodrigo Granda, l'ex membro delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) atterrato a Città del Messico ma ricercato dalle autorità del Paraguay, non ha in nessun modo aggravato le relazioni con Assunzione. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" il viceministro degli Esteri del Messico con delega all'America Latina e Caraibi, Maximiliano Reyes, in questi giorni a Roma per partecipare al X foro Italia-America latina. Grande, noto come "ministro degli Esteri delle Farc", era giunto in Messico per partecipare a un convegno, ma - ha chiarito Reyes - non "è tecnicamente mai entrato nel paese. Si è fermato nella zona di transito che le autorità aeroportuali definiscono 'sterile', sottoposta a regole tipiche della richiesta di ingresso". La richiesta di arresto di Granda, su cui grava una circolare rossa dell'Interpol, è arrivata quando l'uomo, "che non è mai voluto entrare in Messico, era già nel volo di ritorno per la Colombia". E ad ogni modo, si sottolinea, l'eventuale fermo non si sarebbe potuto eseguire se non con la conferma di un giudice messicano, procedura che sarebbe comunque durata almeno un paio di giorni. "L'episodio non ha avuto conseguenze", ha detto il viceministro segnalando che i rapporti con il Paraguay sono "nel loro miglior momento". Quando "nessuno si occupava della crisi sanitaria in Paraguay, il Messico ha fatto una generosa donazione di vaccini contro il nuovo coronavirus", ha ricordato.(Res)