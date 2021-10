Montenegro: Fifa sanziona Federcalcio nazionale dopo cori contro il vicepremier Abazovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione internazionale di calcio (Fifa) ha deciso di sanzionare la Federazione calcio del Montenegro per il comportamento "antisportivo" dei tifosi nell'ultima partita di qualificazione ai Mondiali. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la sanzione consiste in una multa di 20 mila franchi svizzeri e la chiusura delle due tribune nella prossima partita di qualificazione che la nazionale montenegrina giocherà a Podgorica contro l'Olanda il 13 novembre. La sanzione è stata comminata in seguito ai cori dei tifosi nella partita giocata contro la Lettonia. "La Federcalcio (Montenegro) è stata multata di 20 mila franchi svizzeri con il provvedimento di chiusura delle tribune (sud e nord) nella prima prossima partita delle qualificazioni ai Mondiali", si legge in una nota della Federcalcio Montenegro che precisa come la sanzione sia stata comminata per "comportamento discriminatorio". Nella partita con la Lettonia i tifosi montenegrini hanno insultato il vice primo ministro Dritan Abazovic, secondo quanto ricorda il quotidiano "Vijesti" precisando che si trattava della prima volta da quando si giocano le partite della nazionale di calcio montenegrina che sugli spalti si sentivano cori rivolti contro un politico. La Federazione del Montenegro ha invitato i tifosi ad astenersi da comportamenti antisportivi e da ogni tipo di discriminazione nelle prossime partite della nazionale. (Seb)