Valle d'Aosta: Lavevaz e Marzi, ok a accordo per riduzione contributo regionale a finanza pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale della Valle d'Aosta ha reso noto di aver approvato "la proposta di accordo con il Ministero Economia e Finanze per la riduzione del 20 per cento del contributo della Regione alla finanza pubblica". In una nota la giunta regionale ha fatto sapere di aver "oggi approvato una proposta di accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che prevede una riduzione annua del 20% del contributo per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica nel periodo 2022-2025". In particolare, dal 2022, il contributo della Valle d’Aosta alla finanza pubblica quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico viene rideterminato in 82,246 milioni di euro annui". (segue) (Ren)