Ue: Amendola, Ungheria urla a “imperialismo di Bruxelles” e poi blocca importanti risoluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stereotipo a livello europeo “dell’imperialismo di Bruxelles” è l’esatto opposto della realtà. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola, nel suo intervento alla presentazione del libro “Il punto d’incontro. Il negoziato nell’Unione Europea” di Nicola Verola, presso la sede dello Iai a Roma. Amendola ha ricordato un recente tweet della ministra della Giustizia ungherese, Judit Varga, in cui si fa riferimento alla resistenza del popolo ungherese all’Unione Sovietica e che ora il nemico da combattere sarebbero “le ambizioni imperialistiche di Bruxelles”. Secondo il sottosegretario, si tratta di “stereotipo che si vive in questa fase e che dà una rappresentazione che è l’esatto opposto della realtà”. Amendola ha quindi evidenziato che un certo tipo di narrazione e di posizione netta nel negoziato in sede europea, come “l’andare a Bruxelles e sbattere i pugni sul tavolo”, rientra in “quella truffa narrativa che non produce risultati concreti in sede di negoziato”. Amendola ha sottolineato che “gli stessi ungheresi che urlano contro l’imperialismo di Bruxelles, hanno bloccato importanti risoluzioni come quella su Hong Kong e su Israele-Palestina", per non parlare "di altri negoziati come quelli sull’immigrazione, che è sempre un elemento di divisone”.(Res)