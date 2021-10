Italia-America Latina: Cafiero De Raho, cooperazione giudiziaria tra Paesi è fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione giudiziaria e la collaborazione tra le polizie dei diversi Paesi è strumento fondamentale per la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo. Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho presentando il "Programma Falcone-Borsellino", evento speciale della X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi. "La cooperazione giudiziaria deve raggiungere il più alto livello dello scambio di informazioni nella lotta al crimine internazionale e al terrorismo", ha detto De Raho ricordando che la direzione nazionale promuove rapporti con molti Paesi della regione. "Basti pensare al caso di Rocco Morabito, arrestato nel maggio del 2020 grazie alla collaborazione tra le forze di polizia italiane e brasiliane, così come delle rispettive autorità giudiziarie". De Raho ha ricordato che la direzione nazionale ha "ereditato da Giovanni Falcone la forza del suo impegno e la condivisione delle conoscenze come valore aggiunto alla lotta contro la criminalità internazionale". (Res)