Governo: Dadone, aumentare fondo politiche giovanili di 50 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fondo delle politiche giovanili ad oggi è di 35 milioni e la richiesta fatta è che l'implementazione arrivi a 50 milioni in più. Sono cifre ancora in discussione perché ci sono una serie di richieste e quindi bisogna riuscire a fare una sintesi fra le proposte di tutti ministeri. Però l'idea di aumentare il fondo era proprio nell'ottica di dare una risposta alle richieste che arrivano dai territori per le loro progettualità". Lo ha affermato oggi il ministro per le politiche giovanili, Serena Dadone, a margine della conferenza per la chiusura dei lavori dell'evento "Young is Future", tenutasi oggi presso Palazzo Pirelli. Supporto all'affitto e aiuti nell'acquisto della prima casa sono i punti fondamentali della manovra che approderà giovedì in Consiglio dei Ministri. (Rem)