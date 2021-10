© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Liguria, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 46 nuovi positivi su 1323 tamponi molecolari e 3611 test rapidi anti Covid. Si registra 1 decesso. Delle 72 ospedalizzazioni per infezione da Covid, 10 sono ricoveri in terapia intensiva. Lo ha comunicato la Regione Liguria in una nota. (Ren)