Italia-America Latina: Sereni, natura transnazionale crimine organizzato richiede risposte cooperative

- La natura transnazionale del crimine organizzato richiede risposte cooperative e multilaterali, una visione ed un’azione olistica integrate. Lo ha detto la viceministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, aprendo i lavori dell'evento speciale di presentazione degli esiti del programma “Falcone-Borsellino” sulla cultura della legalità. "La Farnesina ha di recente rafforzato il suo approccio multidimensionale ai temi della giustizia e della sicurezza, per favorire la condivisione di expertise e l’affermarsi della cultura della legalità. È infatti solo attraverso la circolazione, su scala globale, delle migliori pratiche per contrastare la corruzione, il crimine organizzato ed il riciclaggio, che le sfide della criminalità moderna possono essere colte e governate con successo", ha detto Sereni. "L’obiettivo 16 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, dedicato alla pace ed alla giustizia, deve essere perseguito rafforzando le relazioni internazionali in questo settore. Il nostro ministero ha colto questa sfida organizzando una serie di azioni definite 'diplomazia giuridica' e declinate nella ricerca di un’armonizzazione normativa e nella assistenza tecnica internazionale multilivello. L’intuizione, seguita dalla realizzazione di numerose ed efficaci attività sorrette da una reale compartecipazione delle istituzioni centrali del settore giustizia e sicurezza, ha registrato grandi successi", ha detto la viceministra.(Res)