Decreto Trasporti: Bergamini, misure per migliorare la vita dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esame del decreto Trasporti prosegue "a ritmi serrati. Governo e Parlamento sono al lavoro per varare una legge che inciderà notevolmente sulla quotidianità degli italiani". Lo afferma il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini, che sta seguendo il provvedimento alla Camera in rappresentanza dell'esecutivo. "Tra le priorità c'è quella di regolamentare il corretto utilizzo dei monopattini in città, visto l'uso improprio a cui spesso assistiamo. Ci sono poi significative modifiche al codice della strada. Si prevede, infatti, tra le altre cose, l'introduzione dei cosiddetti 'stalli rosa', parcheggi destinati alle donne in gravidanza o a genitori con un bambino di età non superiore ai due anni e ulteriori parcheggi riservati ai veicoli elettrici. Saranno introdotte anche nuove norme per i veicoli autoarticolati", spiega il sottosegretario per poi concludere: "Nuove regole, nuovi modi di vivere le città e una migliore fruizione degli spazi e del tempo. Un'Italia moderna, più efficiente e trasparente".(Rin)