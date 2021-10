Imprese: A2A, primo green bond con investimenti allineati alla tassonomia Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A2A ha collocato oggi con successo un nuovo green bond da 500 milioni di euro con durata 12 anni, che andrà a finanziare progetti green allineati alla tassonomia europea. Stando al relativo comunicato stampa, l’emissione ha ricevuto ordini per 1,6 miliardi di euro: il bond, destinato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul programma Euro Medium Term Notes, si basa sul sustainable finance framework di Gruppo, l’insieme di linee guida che rafforzano il legame fra strategia finanziaria e strategia sostenibile. Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 99,204 per cento, avrà un rendimento annuo pari allo 1,071 per cento e una cedola dell’un per centp, con uno spread di 70 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap. I proventi netti derivanti dall’emissione, prosegue la nota, andranno a finanziare gli eligible green projects: progetti strategici di economia circolare e transizione energetica definiti all’interno del sustainable finance framework, grazie ai quali A2A contribuirà alla transizione ecologica del Paese. (segue) (Com)