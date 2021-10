Imprese: A2A, primo green bond con investimenti allineati alla tassonomia Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo, prosegue la nota, ha verificato l’allineamento fra questi progetti green e la tassonomia europea (il regolamento Ue che elenca le attività economiche che possono essere considerate sostenibili), e in particolare quello relativo all’obiettivo “mitigazione dei cambiamenti climatici”. A2A si impegna inoltre ad indicare, nell’ambito del reporting di allocazione dei proventi del green bond, l’ammontare effettivo di investimenti allineati alla tassonomia europea che verranno finanziati. “Con questo Green Bond, che segue il sustainability-linked bond di luglio, confermiamo il forte legame tra la strategia finanziaria e la strategia sostenibile di A2A e ci impegniamo a finanziare progetti allineati ai criteri della nuova tassonomia europea, garantendo piena trasparenza nei report di allocazione della percentuale di progetti green allineati alla tassonomia”, ha commentato Andrea Crenna, chief financial officer di A2A. L’operazione di collocamento è stata curata da Bnp Paribas e Goldman Sachs International in qualità di global coordinators, e da Bnp Paribas, Citi, Goldman Sachs International, Imi-Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Mediobanca, Santander, Societe Generale e Unicredit in qualità di joint bookrunners. A2A è stata assistita dallo studio legale Orrick e le banche da Allen e Over. (Com)