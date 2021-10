Lombardia: Monti, dalla Giunta regionale 58,9 milioni per il potenziamento della rete di Ferrovienord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta di Regione Lombardia ha deliberato lo stanziamento di 58,9 milioni di euro per il potenziamento della rete ferroviaria di Ferrovienord, prevedendo in particolare investimenti sul nodo di Seveso. Lo comunica in una nota a riguardo Andrea Monti, consigliere regionale della Lega. "Ora, attraverso la sinergia tra Regione e la nuova amministrazione comunale, guidata dal neo sindaco Alessia Borroni, si prospetta un futuro concreto e positivo per la città. Quando le istituzioni sanno dialogare e lavorare tra diversi livelli, si riescono a portare avanti risultati concreti per i cittadini". Il finanziamento prevede 38,6 milioni di euro per la realizzazione del raddoppio delle linee Seveso-Meda e Seveso-Camnago. 13,73 milioni sono stati stanziati per la riqualificazione e il potenziamento della stazione di Seveso. 6,6 milioni sono poi stati assegnati per realizzare il posto di movimento alla stazione di Seveso Baruccana sulla linea Saronno-Seregno. "L'intervento nel suo complesso porterà grandi benefici non solo alla città di Seveso, ma a tutto il comparto nel suo complesso questo a dimostrazione che Regione Lombardia è sempre attenta al miglioramento del trasporto ferroviario, la cui qualità continua ad essere garantita, in Lombardia, quasi esclusivamente grazie agli interventi portati avanti a livello regionale", conclude Monti.(Com)