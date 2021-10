Regno Unito-Russia: colloquio Johnson-Putin, per Londra ci sono “difficoltà bilaterali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, e il primo ministro britannico, Boris Johnson, hanno avuto oggi una conversazione telefonica. Lo ha comunicato una nota del governo britannico. Londra accoglie con soddisfazione “i passi intrapresi dalla Russia negli ultimi giorni per impegnarsi verso emissioni zero dal 2060”. Il premier Johnson “ha espresso la speranza che la Russia” acceleri l’obiettivo “al 2050” e “faccia progressi ulteriori per porre fine alla deforestazione”. Secondo la nota, Putin “ha espresso il suo dispiacere per il fatto di non essere in grado di partecipare alla Cop26 di persona alla luce della situazione del coronavirus in Russia”. Johnson è stato “chiaro sul fatto che le relazioni che il Regno Unito ha con la Russia attualmente non sono quelle che vuole”. Ci sono significative “difficoltà bilaterali, incluso l’avvelenamento di Salisbury nel 2018” e il Regno Unito ha “sottolineato l’importanza della sovranità dell’Ucraina”. In quanto membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu e grandi economie con una lunga storia in comune, Regno Unito e Russia “hanno la responsabilità di lavorare insieme per affrontare sfide comuni come il cambiamento climatico e la salvaguardia di accordi internazionali quali quello sul nucleare iraniano”, prosegue la nota. A proposito di Afghanistan, i leader hanno discusso della situazione nel Paese e Johnson ha sottolineato l’importanza “che il riconoscimento dei talebani sia condizionato al loro comportamento, incluso il rispetto dei diritti umani”. (Rel)