Ue: Della Vedova, con vaccini e Recovery Commissione ha avuto potenza di fuoco senza precedenti

- Questa Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen, ha avuto “una potenzia di fuoco tra le mani molto importante: Next Generation Eu, Sure e vaccini” e “penso che von der Leyen la stia utilizzando bene”. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, nel suo intervento alla presentazione del libro “Il punto d’incontro. Il negoziato nell’Unione Europea” di Nicola Verola, presso la sede dello Iai a Roma. Della Vedova è partito nella sua disamina sottolineando che il negoziato è la cifra principale della diplomazia in sede europea. “Quella con cui vengono prese le decisioni in Europa è una modalità completamente democratica”, ha aggiunto Della Vedova, ricordando che una certa narrazione sui “burocrati europei” non restituisce la realtà dei fatti. “Affrontare le fatiche di entrare nei meccanismi del negoziato in maniera strutturale è un modo per affrontare il punto (saliente)” della questione, ha proseguito il sottosegretario. Della Vedova ha evidenziato il fatto che l’Europa emerge sempre dalla crisi e nel caso di quella del Covid-19, “è emerso un profilo europeo anche nei confronti delle Pubbliche amministrazioni di affidamento dei propri destini migliori che prima non c’era”. Secondo il sottosegretario, c’è uno “spazio nuovo da riempire a livello europeo in materia di politica di difesa e sicurezza” ma “serve anche interrogarsi di come adattare le istituzioni” a queste nuove istanze. “Noi siamo impegnati nello sforzo di promuovere la Conferenza sul futuro dell’Europa che è uno sforzo titanico”, ha ricordato.(Res)