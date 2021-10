Imprese: Di Stefano interviene al Middle East Green Initiative Summit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri Manlio di Stefano è intervenuto oggi a Riad al Middle East Green Initiative Summit, alla presenza di capi di Stato e di Governo e dei ministri degli Esteri di circa 30 Paesi, tra cui i maggiori produttori di energia al mondo. Lo riferisce lo stesso Di Stefano su Facebook, per il quale l’Italia, come presidenza G20 e come partner del Regno Unito nella CoP 26," svolge un ruolo fondamentale nel guidare il mondo verso la transizione ecologica ed energetica, per combattere e affrontare il cambiamento climatico". Crediamo - scrive Di Stefano - che la finanza pubblica possa accelerare questa transizione e orientare anche il settore privato verso investimenti verdi. Sarà fondamentale in questo senso che i Paesi sviluppati aiutino concretamente quelli in via di sviluppo per “saltare” l’epoca del fossile e industrializzarsi direttamente su logiche sostenibili. (segue) (Com)