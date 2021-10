Russia-Italia: ambasciatore Starace inaugura all'Ermitage la mostra "Sardegna Isola Megalitica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Russia, Giorgio Starace, ha inaugurato oggi al Museo Ermitage di San Pietroburgo la mostra "Sardegna Isola Megalitica. Dai Menhir ai nuraghi: storie di pietra nel cuore del Mediterraneo". La mostra è promossa dalla regione Sardegna, con il patrocinio del ministero degli Esteri e del ministero della Cultura, nell'ambito del progetto pluriennale Heritage Tourism, che combina turismo sostenibile e riscoperta della cultura e degli itinerari archeologici della Sardegna, crocevia di antiche civiltà nel cuore del Mediterraneo. Nel corso della sua visita a San Pietroburgo, l'ambasciatore Starace ha sottolineato l'importanza del "prestigiosissimo" Museo Ermitage, che "rappresenta un punto di riferimento in tutto il mondo per la promozione dell'arte", citando, tra l'altro, la mostra del 2019 "dedicata a Pompei, che ha portato qui oltre 200 pezzi originali, di eccezionale valore storico-artistico". La mostra inaugurata oggi, che resterà aperta al pubblico fino al 16 gennaio 2022, conferma il "dialogo fertilissimo tra Italia e Russia, che ben rispecchia l'ampio spettro delle relazioni bilaterali tra i nostri due Paesi e che riflette anche l'inesauribile attrazione reciproca tra le nostre culture e i nostri popoli", ha dichiarato l'ambasciatore. (Rum)